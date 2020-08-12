Многие подозревают, что руководство «Дома-2» решило исключить всех сложных участников, пусть даже топовых и популярных. К примеру, по словам Алёны Рапунцель, её уход вместе с мамой, Богданом и Максимом Колесниковым был не добровольным, а вынужденным. Их практически выгнали с проекта, а теперь Алёне необходимо зарабатывать около 300 тысяч рублей в месяц, чтобы обеспечить себя с сыном и маму.



Скорее всего, следующая на вылет – Анастасия Стецевят, которая замучила руководство проекта своими постоянными истериками и неуважительным отношениям. В своём микроблоге девушка рассказала, что как только откроются границы, и она улетит с Сейшел, так сразу она покинет проект «Дом-2».



Сначала планировалось, что Насте предоставят длительный отпуск, чтобы она смогла разобраться с делами в своём магазине одежды на Украине, так как сейчас им занимается мама девушки. Также организаторы думали дать ещё один шанс отношениям Насти и Виталия Еворовского. Но после некоторых выходок, мата и ругательств с Беккужевым, девушку решили вообще убрать с проекта.