Анастасия Стецевят рассказала, что очень сильно тоскует по Виталию Еворовскому, который довольно давно покинул проект. Также Настя добавила, что жалеет о том, что не ушла с телестройки вместе с ним. В данный момент она очень ждёт встречи с бывшим участником проекта и верит, что у них всё получится, хоть в периметре, хоть за его пределами.



Влюблённые не виделись уже около полугода. Стецевят рассказала, что сейчас она на 100% доверяет своему избраннику и её совершенно перестало беспокоить, что говорят о нём посторонние люди. Особенно сильно девушку обижает информация из уст злопыхателей, что Виталий не способен испытывать чувства, что он очень меркантильный человек и альфонс. Настя утверждает, что Еворовский совсем не такой, он очень трудолюбивый и искренний парень, который после ухода с проекта успешно работает с утра до поздней ночи.



Стецевят также рассказала, что эти месяцы, когда они были не вместе, тоже принесли свои плоды. Влюблённые стали лучше разбираться в своих отношениях, начали слышать, понимать, уважать и верить только друг другу, не обращая внимания на завистников.