Никита Уманский попросил свою беременную невесту Анастасию Паршину сделать ДНК-тест, чтобы узнать, точно ли он является отцом их ребёнка. Девушка была в шоке от этого требования, она поспешила разорвать отношения с возлюбленным и покинуть проект.



В своём микроблоге Настя рассказала, что не смогла стерпеть унижения, ведь сомнения жениха в своём отцовстве стало для неё настоящим шоком. Будущая мама до сих пор не понимает, чем заслужила такое отношение к себе. Она поведала, что по столице она одна ездила и сдавала анализы, а Никита даже не поинтересовался, всё ли у неё хорошо. Настя уверена, что молодому человеку гораздо важнее пересадка собственных волос, чем беременная невеста и ребёнок. Паршина не ожидала, что мужчина попросит её сделать тест на отцовство, ведь она не давала ему ни малейшего повода.



На экспертизу Настя согласилась, но добавила, что жить Никита будет только с этой бумажкой, с мужчиной свою судьбу она связывать наотрез отказывается. На Лобном месте Уманский сказал, что проект возьмет на попечение будущую мать, дав всем понять, что сам от Насти и ребёнка он отказывается. Сейчас Паршина снова чувствует себя плохо, на фоне нервного истощения у неё снова болит живот. Девушка поспешила покинуть телестройку и отправиться к маме, предварительно почистив страничку в соцсетях, удалив все совместные с Никитой фотографии.