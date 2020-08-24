Беременная участница проекта Анастасия Паршина вынуждена находиться под наблюдением врачей. Девушке стало плохо в пятницу, из-за чего её экстренно госпитализировали. Она попала в клинику для сохранения беременности и улучшения своего состояния. Будущая мама не знает, сколько времени ей предстоит провести в больнице, но она решила поберечь силы для восстановления, поэтому в свадебном конкурсе Никите Уманскому придётся выступать одному.



Настя рассказала своим подписчикам, что попала в клинику из-за осложнений на нервной почве. Врачи медицинского центра сказали Паршиной, что необходимо минимум три дня для улучшения её состояния, во время которых важно соблюдать постельный режим и принимать лекарства. Девушка пожаловалась, что сейчас на ней нет живого места, ведь сначала у неё брали кровь на обычные показатели, потом на коронавирус. Сейчас она чувствует себя не так плохо, но хотелось бы лучше.



Будущая мама также озвучила свой точный срок беременности – девять недель и четыре дня. Она очень хочет, чтобы родилась дочь, но чувствует, что будет мальчик.