Анастасия Паршина посетила очередной скрининг и узнала предположительную дату родов. Девушка должна родить 23 марта, в день рождения своей матери. Участница проекта очень рада, что станет мамой в такой прекрасный день.



Прилетев из Турции, Анастасия Паршина на следующий день отправилась на плановое ультразвуковое исследование. Перед походом к врачу девушка очень переживала, потому что последние недели интересного положения выдались для неё крайне нервными и напряженными, постоянные ссоры с Никитой Уманским привели девушку практически к нервному истощению.



От врача Настя вышла довольной, потому что скрининг показал, что с малышом всё в порядке. Паршина также рассказала, что ребёнок у неё очень активный и даже показал на УЗИ сальто. Также будущая мама заметила, что малыш отличается от неё тем, что совершенно не любит фотографироваться, а постоянно прикрывает ручками своё лицо. Ещё Настя поделилась с подписчиками, что из-за отсутствия живота пока не чувствует себя беременной, хотя уже к концу подходит третий триместр интересного положения.