Беременная Анастасия Паршина смогла отстоять свою точку зрения. Девушка рассказала, что категорически против нахождения на проекте и своей мамы, и мамы жениха Никиты Уманского. Влюблённые договорились, что не нужно взрослым женщинам тратить свои нервы на телепроекте «Дом-2», ведь они принимают все ситуации слишком близко к сердцу.



Когда мама Никиты Уманского Светлана Николаевна была на проекте, ей предложили остаться в периметре. Женщина была готова согласиться, но тогда Анастасия Паршина вместе с возлюбленным смогли настоять на обратном. Сейчас молодой человек согласен с невестой, что проект «Дом-2» — это не место для мам.



Настя рассказала, что боится повторения судьбы родительницы сестёр Рапунцель. Паршина уверена, что очень унизительно, когда 50-летнюю женщину прилюдно отчитывают на Лобном месте. Девушка сказала Уманскому, что нужно беречь нервы своих мам, пусть лучше они смотрят за детьми по телевизору, а если сильно заскучают, то они смогут приехать к ним в гости.