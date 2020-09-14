Анастасия Паршина и Никита Уманский, которые недавно принимали решение расстаться, всё-таки хотят сохранить свой союз. Они решили обратиться за помощью к специалисту. Настя с Никитой считают, что если им не поможет психолог, то их пару уже нельзя будет спасти.



Беременная Настя решила вернуться на проект после короткого отпуска. Сейчас она живёт в одной комнате с Никитой Уманским, но спят они раздельно. Девушка рассказала, что все окружающие пытаются их помирить, а недавно для спасения их отношений на проект даже пригласили психолога. Настя поделилась, что считает помощь специалиста последним шансом. Она призналась, что совсем не хочет быть матерью-одиночкой, но если так случится, то она это переживёт.



Блондинка также рассказала, что все родственники выступают против возобновления отношений девушки с Никитой. Настя сама замечает за собой, что стала более грубой в отношении Уманского, но всё это она оправдывает его плохим поведением и поступками, которые вынудили её перестать проявлять нежность в отношении своего мужчины.