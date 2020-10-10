Ульяна Павлова собирается дать пару уроков об интимных отношениях Анастасии Паршиной.

ПАРШИНА БУДЕТ БРАТЬ СЕКС-УРОКИ У УЛЬЯНЫ ПАВЛОВОЙ

Замечания Уманского по поводу интима для Анастасии Паршиной не прошли бесследно. Девушка решила обучиться определённым навыкам под шефством Ульяны Павловой, которая некоторое время работала продавцом-консультантом в одном из секс-шопов.

«Ульяна обучалась сексологии, работала в интим-магазине. Все девчонки уже взяли у неё уроки. Сегодня она ко мне придёт со всеми атрибутами и будет учить нас с Олесей Москалевой всем своим навыкам, – рассказывает Настя. – Я, правда, ещё не знаю, что она для меня подготовила. Во всяком случае лишним не будет, как опыт, может, я что-то новенькое для себя узнаю, всё равно интересно».