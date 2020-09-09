Анастасия Лисова рассказала подписчикам, как изменился её вес после родов. Девушка разочарована тем, что почти не похудела, а ведь прошло уже семь дней после того, как на свет появилась её вторая дочка по имени Мария. Также молодая мама не в восторге от своего послеродового живота, который очень напоминает живот беременной женщины. Настя утверждает, что это её физиологическая особенность, но всё равно её это немного расстраивает.



Прошло семь дней после вторых родов Насти Лисовой. Девушка верила, что ещё в роддоме она потеряет сразу несколько килограммов, как обычно это происходит со многими роженицами. В своём микроблоге бывшая участница телестройки решила взвеситься и показать подписчикам, как сильно она похудела. Увы, потерянных килограммов не так много, как ей хотелось бы. Перед родами весь был 68, а после родов стал 63 килограмма. Спустя неделю ситуация практически не изменилась.



Также Настю не устраивает живот, который выглядит всё ещё беременным. К счастью, Лисова знает, как похудеть, она славится своей железной силой воли, которая мотивирует не только её саму, но и многих окружающих. Очевидно, что молодая мама быстро придёт в свою лучшую форму.