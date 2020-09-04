Анастасия Лисова в последний день лета стала мамой во второй раз. Ещё до родов девушка просила подписчиков угадать, каким именем она с мужем назовёт свою малышку. В день выписки Настя рассказала, как назвала вторую дочь и отметила, что многие угадали.



Анастасия Лисова родила дочку в элитной клинике, где предпочитают рожать почти все звёзды шоу-бизнеса. Первую дочь Настя нарекла Мирославой, поэтому поклонники девушки ожидали, что и вторая дочь будет носить какое-то необычное редкое имя. Но Лисова рассказала, что вторую малышку они с мужем назвали Марией, простым и красивым именем.



В своём микроблоге Настя также рассказала, что роды прошли быстро и легко, девочка появилась на свет практически через пять минут после начала родовой деятельности. Лисова поделилась, что всё произошло именно так, как они с мужем планировали, очень легко, спокойно, быстро, без разрывов и почти безболезненно. Сейчас Настя немного жалуется на проблемы с грудным вскармливанием, поэтому постепенно начинает кормить малышку смесями.