Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Лисова в последний день лета стала мамой во второй раз. На следующий день после родов девушка продемонстрировала своим подписчикам, как выглядит её живот. Все отметили, что Лисова по-прежнему выглядит, как дама в интересном положении.



Сама беременность длилась у Насти больше положенного срока, но девушка всегда продолжала восхищать подписчиков своим оптимизмом и неиссякаемой верой в лучшее. Так и сейчас, когда Лисова показала всем, какой у неё большой живот остался после родов, она продолжает улыбаться, не стесняется своих форм и утверждает, что после первых родов было всё то же самое.



На видео в своём микроблоге Настя рассказала, что постепенно приходит в себя после рождения малышки. Также девушка добавила, что впервые поменяла памперс дочери и обнаружила, что разучилась это делать после первых родов, поэтому придётся учиться заново. Настя поделилась с подписчиками своим позитивом и счастьем от рождения дочки.