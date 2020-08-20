Анастасия Лисова станет мамой во второй раз в ближайшие дни. Бывшая участница «Дома-2» пожаловалась, что данная беременность очень тяжело её даётся, накануне родов она чувствует себя крайне плохо. Настя рассказала, что за улыбчивыми и счастливыми снимками в социальных сетях скрываются непростые ощущения, быстрая утомляемость и желание, чтобы беременность побыстрее закончилась успешными родами.



В микроблоге Анастасия рассказала, что началась 40-ая неделя, сейчас у неё сильно ноет поясница, ночью постоянно схватывает живот, мучает чрезмерное потоотделение и бессонница, пропал аппетит.



Также Настя поведала поклонникам, что несмотря на сильное желание поскорее родить, она всё равно будет скучать по периоду беременности. Для Лисовой очень странным является тот факт, что любая женщина быстро забывает свои неприятные ощущения при беременности и начинает тосковать по этому времени после рождения малыша. Сейчас же она очень остро ощущает боль, дискомфорт и ломоту в теле.