Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Кочервей превысила допустимые нормы самообороны. Она ударила в нос мужчину, который подошёл к красотке на слишком близкое расстояние. По словам девушки, её много раз обижали и поэтому она решила сразу действовать на опережение, ведь она не поняла, чего молодой человек хотел от неё.



В соцсетях Настя рассказала, что в одном из столичных ночных клубов к ней слишком близко подошёл один молодой человек. Она не поняла его мотива и сразу же ударила по носу. Мужчина явно не ожидал такого поведения от миловидной блондинки. Конечно, она превысила допустимые нормы самообороны, в чём и призналась в своём микроблоге.



Сама блондинка тоже пострадала от нанесения удара по лицу мужчины, она показала сломанный почти под корень ноготь. Также Настя попыталась оправдаться, сказав, что виновата только частично, её реакция была молниеносной по причине того, что её слишком много раз обижали мужчины и она не знает, чего от них можно ожидать. Она не экстрасенс, чтобы понять, что молодой человек просто хотел с ней пообщаться и выпить.