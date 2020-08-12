У бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Ивановой появился поклонник, ухаживания которого она принимает, но не торопится строить с ним отношения. По словам девушки, ей хочется сначала отойти от тех переживаний, которые она перенесла после расставания с Русланом Мацьолеком. Сейчас чувств к бывшему молодому человеку уже нет, но пока бросаться в омут с головой всё равно не хочется.



Сам Руслан в настоящее время готовится ко второй свадьбе с Викторией Цатурян. Анастасия же в своих социальных сетях намекает на наличие импозантного кавалера. Недавно девушка разместила сторис, где предстала перед подписчиками в свадебном платье. Потом она рассказала, что данная съемка архивная, сделанная очень давно. И добавила, что принимает ухаживания одного молодого человека, который даже познакомил девушку со своими родителями, но под венец пока идти не готова.



В целом об отношениях рано говорить. Настя поделилась, что с парнем её пока связывают больше дружеские отношения, нежели романтические. Во всяком случае, сейчас девушка хочет, чтобы всё в её жизни развивалось поэтапно и плавно.