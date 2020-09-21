Состоялась долгожданная свадьба Анастасии Голд и Ильи Яббарова, теперь они официально муж и жена. Бракосочетание произошло 20 сентября в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Первое видео с торжества опубликовала в своём микроблоге невеста, а теперь законная супруга шансонье проекта «Дом-2» Анастасия Голд.



Илья с Настей вошли в красивейший зал бракосочетаний под традиционный марш Мендельсона. Влюблённые выслушали речь сотрудницы ЗАГСа, надели обручальные кольца друг другу и принялись принимать поздравления. Первой к молодоженам подошла мама Ильи, затем родители Голд и остальные приглашённые гости, в том числе и Алексей Безус, который был выбран ведущим торжества.



Гости и подписчики отметили красивые наряды молодожёнов. Настя выбрала блестящее белое платье с глубоким декольте, подчёркивающим её достоинства, а Илья классический темный костюм с красной бабочкой. Перед церемонией Настя ночевала в отеле, а Илья остался на Поляне. Утром мужчина приехал «выкупать» свою возлюбленную, после чего они отправились в ЗАГС.



