Анастасия Голд решила высказать свое мнение о конфликте супруга и его бывшей пассии Алёны Савкиной. Молодая невеста сказала, что собирается всячески поддерживать супруга и будет помогать ему отстаивать свою позицию в суде.



На днях Алёна Рапунцель, которую Илья Яббаров обвинил в употреблении запрещенных веществ и в легкодоступном поведении, обратилась в суд с подачей иска на бывшего избранника. Девушка обвиняет его в клевете. В ответ на это Илья сказал, что за время нахождения Алёны в периметре есть видеозаписи, по которым его слова по поводу того, что она меняет мужчин как перчатки, будут подтверждены. Что касается употребления разных препаратов, Илья возразил, что не обвинял Алёну, а лишь высказал предположения многих участников, которые имеют своё мнение на этот счет.



Супруга Яббарова Анастасия поделилась с подписчиками, что она в курсе всех дел любимого и готова отправиться с ним в суд. Девушка добавила, что верит в преодоление всех препятствий на их пути, даже если разбирательства затянутся надолго.