На днях Анастасия Голд пропала из поля зрения зрителей и подписчиков. Девушка решила выйти на связь и сказала, что не нужно задавать ей вопросы, она не хочет говорить о произошедшем. Настя добавила, что в жизни бывают разные ситуации, но она со всем справится.



Илья Яббаров в своём микроблоге разместил запись о пропаже супруги. Нашедшему Настю он пообещал хорошее вознаграждение. Такое объявление показалось всем шуточным, но некоторые заподозрили, что между влюбленными произошел какой-то конфликт. Девушку засыпали множеством вопросов в инстаграме, но она не выходила на связь. Чуть позже Настя разместила видеозапись, на которой обратилась к подписчикам.



Очевидно, что на кадрах девушка находится в очень расстроенном настроении, с красными глазами и грустным взглядом. Девушка попросила не расспрашивать её о случившемся и не искать, она назвала себя сильной девочкой, у которой обязательно в жизни всё будет прекрасно. Своими эмоциями она делиться не хочет, просто попросила не терять её.