Илья Яббаров поделился своими размышлениями на тему того, где была его жена после свадьбы, когда не ночевала дома. Девушка сказала, что гостила у подруги, но молодой человек сомневается, что новоиспечённая супруга говорит правду. Яббаров предположил, что Настя могла изменить ему.



Илья возмущён, что любимая не сдерживает клятвы, данные в ЗАГСе, ведь она говорила, что будет с супругом и в горе, и в радости. А у молодого человека сейчас как раз такой серьёзный конфликт с бывшей возлюбленной и всем семейством Рапунцелей, а Настя захотела побыть одна и ночевала у подруги.



Яббаров предположил, что раз любимая провела ночь не дома, то там могло произойти всё, что угодно. Возможно, Илье вспомнился неудачный опыт с первой супругой. Насте теперь придётся думать, как доказывать верность любимому. Теперь у девушки подпорчена репутация, но зато у супругов Яббаровых появилась новая тема для обсуждений. Как известно, Илья любит подобные разговоры.