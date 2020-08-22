Анастасия Балинская высказала своё мнение о поступке Влада Иванова.

БАЛИНСКАЯ ЗАСТУПИЛАСЬ ЗА ИВАНОВА

Экс-участница телепроекта ДОМ-2 Настя Балинская заступилась за Влада Иванова. Девушка считает, что Катя сама виновата в случившемся.

«Я знаю Влада лично очень давно… и считаю, что Влад относится к категории настоящих мужчин. Я не поддерживаю то, что он поднял на девушку руку, но есть такие девушки, которые сами просятся. Они сами провоцируют, а потом плачутся на весь мир», – заявила Балинская.

Настя считает, что после расставания с Владом Катя не должна была общаться с другими мужчинами, провоцируя Влада.

«Нужно расставаться достойно, переживать момент расставания в одиночку, а не прыгать из койки в койку», – резюмировала экс-участница.

Резюмируем вышесказанное Настей: «сама виновата».