Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью немецким СМИ сравнил московский футбольный клуб с мюнхенской «Баварией», пользующейся большой популярностью в Германии.

«Спартак» — что-то вроде русской «Баварии», — объяснил немцам Тедеско. — У него 30 миллионов болельщиков по всей стране и невероятная мощь. Так что решение возглавить этот клуб было абсолютно правильным. Кто еще может сказать, что тренировал русскую «Баварию». Это неоценимый опыт».

Отметим, что «Бавария» за последние восемь лет восемь раз становилась чемпионом Германии.

Тедеско, ранее тренировавший немецкий «Шальке», возглавил «Спартак» в октябре прошлого года. В сезоне-2019/20 красно-белые заняли седьмое место в чемпионате России, оставшись без еврокубков, а также дошли до полуфинала Кубка России.

34-летний специалист признался, что после увольнения из «Шальке» находился в эмоциональной яме и поначалу вариант со «Спартаком» казался ему неочевидным. Но несколько дней, потраченных на знакомство с городом и клубом, в корне изменили его мнение.

Tedesco: «Ich hatte auf Schalke genug Möglichkeiten» #Spartak Moskau ist der «FC Bayern Russlands», sagt #Domenico Tedesco. Was stimmt, denn Spartak ist Rekordmeister. Hat aktuell aber eine ganz junge Mannschaft. Tedesco hat sie vor dem Abstieg gerettet u https://t.co/MDvy9vTYN1 pic.twitter.com/8lqeyYphVw — Fussball24.de (@Fussball24de) August 3, 2020

Тедеско добавил, что ему поступают предложения о работе в Германии, но он сосредоточен на «Спартаке».

«Сейчас я полностью сосредоточен на «Спартаке». Если бы я хотел вернуться в Бундеслигу, то давно бы уже нашел себе работу в Германии. За последние пару месяцев мне поступали конкретные предложения, но сейчас я чувствую себя комфортно в Москве», — заявил тренер в интервью Fussball24.de.