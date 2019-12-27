Наследник знаменитой семьи банкиров Майкл Чарльз Рокфеллер, недавно объявивший о скорой свадьбе с россиянкой Ольгой Грищенко, может оказаться обычным аферистом. Это следует из опубликованного 28 декабря расследования РЕН ТВ.

Сомнения в личности молодого бизнесмена появились из-за вскрывшегося обмана сразу с двумя русскими «невестами».

Майкл Чарльз, которому по документам всего 26 лет, в последнее время регулярно участвует в российских бизнес-форумах. Так, 25 ноября он стал одним из хедлайнеров форума устойчивого развития «Общее будущее», где выступил наряду с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным и главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным.

На следующий день журнал Hello опубликовал интервью Рокфеллера с его невестой Ольгой Грищенко — вице-президентом корпорации «Синергия», одним из организаторов данного форума. Счастливая пара объявила журналистам о скорой свадьбе, однако вскоре выяснилось, что Ольга не единственная «невеста» бизнесмена, а сам Майкл, скорее всего, не имеет никакого отношения к знаменитой семье Рокфеллеров.

Сразу несколько изданий, в том числе Forbes, сообщили, что Rockefeller Family Office знать не знает о таком «наследнике». При этом исполнительный советник компании Rockefeller & Couts International Виктория Петрофф оказалась еще одной девушкой Майкла.

«Он клялся мне в любви, рассказывал мне про наш будущий дом. Клялся, что Ольга — это только ради пиара […] 17-го (декабря) я прилетела из Лондона в Москву, и 17-го же он пропал. А на следующий день мне написал с его номера СМС якобы его брат и сообщил, что Майкл разбился в аварии», — рассказала Виктория РЕН ТВ.

По словам девушки, она познакомилась с Ольгой лично и выяснились неожиданные подробности. Так, «невесты» обменялись фото и обратили внимание на необычную схожесть своих снимков с Майклом — те же улицы, машины, один и тот же бизнес-форум.

Оказалось, что и на отдых в Норвегию на Рождество Майкл собирался отправиться и с Викторией, и с Ольгой. Но, видимо, в последний момент испугался разоблачения и подстроил «аварию». Девушки решили, что и фото после ДТП — просто результат работы в фотошопе.

Журналистам РЕН ТВ удалось выяснить и другие детали о Майкле. Так, у него есть дипломатический американский паспорт. В документе указано, что молодой человек родился 4 марта 1993 года в Майами, США. В социальных сетях Майкла поздравляют с днем рождения почему-то в июне, а друзья утверждают, что он родился в 1996 году.

Известно, что до романов в России «наследник» был женат на гражданке Латвии. В распоряжении телеканала есть фото с его свадьбы. На снимке жених в белом кителе с наградами.

Оказалось, что такую форму носят военные королевской морской авиации Великобритании. Крест Георга, красующийся на Рокфеллере, получили всего 159 человек, 86 из которых посмертно. Вторая медаль — Крест Виктории. Насчитывается всего девять ныне здравствующих обладателей этой награды.

Есть и другие фото Майкла, но уже в американской военной форме. Виктории бизнесмен ранее рассказывал, что является американским разведчиком, а Ольга Грищенко якобы тоже шпионка США. Этим Майкл оправдывал «невозможность» жениться на девушке, так как Пентагон не разрешит.

По данным РЕН ТВ, Майкла Чарльза Рокфеллера на самом деле зовут Анастасиос Цалацанис. Он — гражданин Греции. В распоряжении редакции имеются данные его паспорта, подлинность которого, правда, пока не подтверждена.

Как получилось, что гражданин Греции с американским дипломатическим паспортом (возможно, поддельным) выступает на деловом форуме в России в качестве наследника дома Рокфеллеров, и кто оплатил его визит — неизвестно. Сам Майкл написал одной из своих русских невест, что его позвал на форум премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он также упомянул, что за участие в мероприятии ему якобы обещали заплатить $300 тыс. (около 18,5 млн рублей).

Подробнее о результатах расследования РЕН ТВ расскажет в это воскресенье, 29 ноября, в программе «Добров в эфире».