Администрация Дональда Трампа подготовила предварительный список из 89 китайских компаний, против которых с высокой вероятностью будут введены очередные санкции, пишет Reuters. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, такое решение однозначно ударит по восстановлению мировой экономики после пандемического кризиса, но, с другой стороны, сыграет на руку России.

Белый дом почти закончил работу над очередным санкционным списком, в который должны попасть 89 компаний из Китая, якобы связанных с военными. Среди них Reuters назвал конкурента Boeing и Airbus — Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), а также Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Включение этих компаний в список означает, что их американские партнеры будут вынуждены получать специальные лицензии для продолжения коммерческих отношений, и на практике такие лицензии обычно не выдаются, пишет CNBC.

Из-за этого проблемы могут возникнуть как минимум у двух крупных американских компаний. Так, General Electric (GE) и Honeywell International поставляют продукцию COMAC и имеют совместные предприятия с AVIC. При этом, как пишет издание, в GE заявили, что работают над получением лицензий, а в Honeywell отказались от комментариев по этому поводу.

В беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев выразил уверенность в том, что подготовка такого списка означает, что Трамп планирует ввести новые санкции против Китая. И учитывая, что для этого у президента достаточно времени, скорее всего, ему это удастся.

Подготовка такого списка — прямое продолжение курса Трампа на максимальную эскалацию отношений с КНР:

чуть больше недели назад действующий президент США подписал указ, накладывающий запрет на инвестиции в китайские компании, которые, по мнению Вашингтона, связаны или контролируются китайскими военными.

«Трамп, по всей видимости, хочет настолько испортить отношения между США и Китаем в канун возможного прихода Байдена к власти, что последнему потребуется огромное количество времени, чтобы хоть как-то избавиться от наследия, которое ему оставил Трамп», — объясняет Владимир Васильев.

При этом ученый считает, что когда Байден станет новым президентом, у него практически не останется шансов для того, чтобы смягчить введенные Трампом ограничения против Пекина, ведь в таком случае любая его попытка снизить напряженность между двумя государствами будет воспринята как слабость.

«Эта слабость может породить вторую ситуацию: если все время до этого разыгрывалась карта «Трамп — агент Москвы», то сейчас разворот президента от демократов в сторону налаживания отношений с Китаем будет однозначно трактоваться так, будто Байден — агент Пекина», — говорит Владимир Васильев.

Трамп, приближаясь к концу своего нынешнего срока, провоцирует Китай на эскалацию не только экономического, но и политического конфликта. Об этом явно свидетельствует то, что в конце прошлой недели Белый дом посетил лидер непризнаваемого официальным Пекином тибетского правительства в изгнании Лобсанг Сангай. Это случилось впервые за 60 лет.

Неожиданный поворот

В разговоре с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отмечает, что любые новые ограничения или требования со стороны США к Китаю способны снизить шансы мировой экономики на восстановление, так как будут затронуты интересы сразу двух ведущих игроков.

При этом эксперт уточняет, что пострадают и страны, которые так или иначе зависят от взаимоотношений двух лидеров глобальной экономики (это азиатские государства и Европа в первую очередь). Поэтому любые новые действия Дональда Трампа по эскалации торговой войны способны негативно отразиться на биржах всех регионов.

Эту точку зрения разделяет Владимир Васильев из ИСК РАН, хотя ученый все же отмечает, что администрация Трампа готова пойти на такой риск, а в случае заметной просадки фондовых рынков добавить инвесторам позитивных настроений через очередной стимулирующий пакет экономической помощи.

Многие другие эксперты соглашаются с тем, что вне зависимости от того, какие ограничения Трамп введет против Китая в ближайшее время, Байден, вступив в должность президента, вряд ли пойдет на попятную. Так, на днях издание «Эксперт.Online» со ссылкой на мнение председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева написало, что Байден уже сейчас скорее приглашает Китай «играть по правилам», написанным «цивилизованным миром», а не готовит всех к прекращению противостояния двух стран.

Тем не менее введение новых санкций против китайских компаний может помочь российской экономике, считает Васильев. Дело в том, что при ухудшении отношений с КНР у Байдена остается все меньше возможностей для санкционного давления на Россию. И

дело тут не только в прямой выгоде, которую Москва получает от усиления торгово-экономического сотрудничества с Пекином — параллельное ухудшение отношений с обеими странами приведет к еще более явному оформлению единого фронта противостояния между Востоком и Западом.

«Поэтому администрация Байдена трижды подумает, прежде чем вводить новые санкции против России и, скорее всего, общая политика Байдена сложится по формуле «давайте сначала разберемся с Китаем, а уже потом будем решать, что делать с Россией», — подытожил собеседник «Газеты.Ru».

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