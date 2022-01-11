Renault Megane вперше надійшов у продаж у 2016 році, але у 2018 році отримав низку оновлень, у тому числі покращення інформаційно-розважальної системи та більше місця для пасажирів. Megane схожий за розміром на Hyundai i30, Kia Ceed та Ford Focus, але також має багато спільного з позашляховиком Renault Kadjar.

Інтер’єр Renault Megane

Інтер’єр Renault Megane виглядає простіше, ніж більшість альтернатив, тому більшість кнопок легко знайти. Моделі з високими характеристиками також отримують інформаційно-розважальну систему в портретному стилі, аналогічну до того, що ви знайдете в більш дорогих автомобілях Volvo. Решта салону добре зібрана і має кілька срібних акцентів, щоб зруйнувати повністю чорну колірну схему.

Місткість Megane

Отримати хорошу посадку за кермом легко навіть у Renault Megane початкового рівня, тому що вони у стандартній комплектації оснащені передніми сидіннями, що регулюються по висоті. Ви також можете встановити низько сидіння для спортивного відчуття. Доступ до задніх сидінь зручний завдяки дверям, що широко відкриваються, і ви можете без особливих клопотів розмістити двох дорослих — троє тіснитися, тому що середнє заднє сидіння вже, ніж два крайніх.

З погляду практичності, багажник Renault Megane досить великий для тижневого відпочинку, а отвір досить широкий, щоб у вас не виникло проблем із завантаженням громіздких предметів. Однак деякі альтернативи, такі як Kia Ceed, мають нижчу вантажну кромку, що робить їх ще більш практичними.

Renault Megane не здивує вас своїм спортивним керуванням, але ви будете вражені його комфортом.

Двигун

У лінійці Renault Megane є два двигуни на вибір, тож вибрати правильний легко. Бензиновий двигун потужністю 140 л. глушиться в русі і найкраще почувається на міських вулицях. Дизель потужністю 115 л. ідеально підходить для далеких поїздок автомагістралями, де він чудово вписується в круїз і споживає дуже мало палива.

За кермом Renault Megane найкраще почуваєшся на трасі. При наборі швидкості вітер практично не шумить і Megane дуже добре поглинає нерівності. Це не означає, що в місті він поганий — швидке кермо допомагає вам впевнено в’їжджати в пробку і виїжджати з неї, проте ручне перемикання передач незручне і не таке приємне у використанні.

Наскільки Renault Megane практичний?

Renault Megane ціна відповідає своїй якості. Renault Megane без проблем вміщує чотирьох дорослих, і багажник також досить великий, але троє на задньому сидінні стискаються, а висока кромка багажника ускладнює завантаження важких предметів.