В Индии мужчина задавил 17-летнюю местную жительницу, ставшую жертвой группового изнасилования. Это случилось после того, как ее мать пожаловалась на насильников в правоохранительные органы, пишет Deccan Herald.

По информации издания, 15 июля несовершеннолетняя девушка вместе с матерью шла домой с рынка в городе Амапур в штате Уттар-Прадеш в северной части Индии. В какой-то момент на них наехал трактор, подмяв их тела под себя. В результате полученных травм обе пострадавшие погибли на месте. При этом водитель скрылся с места происшествия.

Как потом выяснилось, за рулем трактора находился Яшвир Раджпут. По словам местных стражей порядка, четыре года назад его отец был убит родственниками раздавленной трактором девушки, которые сейчас сидят в тюрьме. Пару месяцев назад Раджпут, одержимый желанием отомстить, вместе с двумя знакомыми украл и надругался над индианкой.

Когда мать узнала об изнасиловании ее дочери, она обратилась в полицию. После этого Раджпут, надеясь уйти от уголовного наказания и продолжая мстить за смерть отца, решил физически устранить и саму девушку, и ее мать, задавив их трактором.