Многие люди сталкиваются с сухостью не только кожи, но и слизистых, в том числе губ. О чем это говорит и как это предотвратить, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

Ветер, минусовая температура, центральное отопление, сухой воздух в помещении и длительный контакт с водой пересушивают губы. Это называется хейлит. Уже сейчас утренние температуры около +10 градусов являются достаточно травматичными для нашей кожи и слизистых. Что делать, чтобы спастись от сухости губ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

«Когда мы выходим на улицу, необходимо использовать гигиенические помады, которые создают защитную пленку и предотвращают испарение влаги с поверхности кожи. А когда находимся в помещении, можем использовать средства с увлажняющим эффектом, например, с глицерином, с гиалуроновой кислотой. Увлажняющие средства необходимо использовать именно в помещении, поскольку на улице за счет выраженной гидратации от минусовых температур из-за них травматизация губ будет еще больше», — сказал Алексей Едемский.

Считается, что губы могут сохнуть и трескаться из-за нехватки витаминов. Но причиной может быть и их переизбыток.

«Нехватка витамина А, нехватка витамина Е могут являться причинами сухости губ. Но у современного человека проблема не в нехватке витаминов. Более актуально в современном обществе при фобиях, ипохондриях, боязни старости и болезней бесконтрольное потребление биологически активных добавок и витаминов, которое способно приводить к множеству проблем со здоровьем. Например, злоупотребление витамином А приводит к выраженной сухости губ», — сказал Алексей Едемский.

Ношение медицинских масок не усугубляет хейлит, отметил врач-дерматовенеролог.