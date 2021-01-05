Вирус Эбола вызывает заразную, часто смертельную болезнь с коэффициентом летальности примерно 50 процентов. Вирус передается от животных и распространяется от человека человеку.

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По словам профессора Жана-Жака Муембе-Тамфума, который помог обнаружить этот вирус, сейчас есть риск появления новых опасных патогенов. Потенциально смертельные вирусы могут быть локализованы в африканских тропиках.

Так, в одном из городов Конго у пациентки обнаружились признаки геморрагической лихорадки, она ожидает результаты анализов. Женщину полностью изолировали. Возможно, это не лихорадка Эболы, а новая «болезнь X», и эта женщина стала нулевым пациентом.

Как отмечает профессор, новое заболевание может быть таким же заразным, как и ковид, а смертность может составлять 50-90%.

Российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов отмечает, что освоение новых территорий может привести к тому, что люди выйдут на места обитания неизвестных бактерий и вирусов. Речь, в частности, идет о вырубке лесов.

Симптомы болезни, вызываемой вирусом Эболы, могут наступать внезапно. Это может быть лихорадка, мышечные боли, сильная слабость, боль в горле. Далее следуют рвота, понос, сыпь, кровотечения.