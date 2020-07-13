В Петербурге продолжается рассмотрение уголовного дела против историка- расчленителя Олега Соколова. 13 июля суд продолжил допрос свидетелей. Был заслушан библиотекарь Ярослав Крутелин, который с 2012 года учился с Анастасией Ещенко. А также сотрудники организации, занимающейся уборкой наплавного мусора на реках и каналах – именно они нашли у семимостья мешок с останками Анастасии Ещенко. Свои показания дал и спасатель, который вытаскивал Соколова из Мойки.

Крутелин, ныне библиотекарь первой категории в иностранном фонде РНБ, в 2014 году тоже слушал лекции Олега Соколова. Вероятно, он именно тот человек, который, по слухам, стал причиной скандалов Соколова. Говорили, что историк якобы ревновала девушку к её друзьям – во всяком случае Анастасия собиралась пойти на день рождения Ярослава 9 ноября.

Крутелин рассказал, что они дружили, но не более того: «В 2013 мы попали на практику в один отряд, и с тех пор мы поддерживали дружеские отношения. Приехала Анастасия из Краснодарского края, насколько рассказывала. С подсудимым она познакомилась после курса лекций на третьем курсе. Где жила, она не рассказывала».

— Про характер ее что можете сказать?

— Умная, целеустремленная. Какие-то свои убеждения могла отстаивать до самого конца.

— Конфликтная, неконфликтная?

— Если только споры во время пар. В остальном в университете не замечал за ней конфликтов.

— В общении с вами, друзьями нецензурные выражения употребляла? – суд почему-то очень интересовал этот вопрос, его повторили несколько раз.

— Если это было, то это было очень редко, если спор мог зайти куда то далеко. Но это было очень редко

— Что вам было известно о взаимоотношениях Ещенко с подсудимым?

— Она с нами никогда не обсуждала свою личную жизнь. Но о том, что они состоят в отношениях, в общем-то знал весь университет. Эти отношения не афишировались, но и не скрывались. Окончательно ясно это стало примерно с весны 2015 года, в конце третьего курса.

— Что можете сказать про подсудимого?

— Я слушал его лекции осенью-зимой 2014 года. Читались лекции достаточно эмоционально, с ярко выраженной экспрессией.

— Что такое экспрессия?

— Ярко, громко, даже с элементами театрального действа. Боевой клич мог произноситься с воодушевлением, если рассказывалось о какой-то битве.

Как видим, друг убитой подтвердил то, что до этого прессе говорили многие друзья и знакомые Ещенко: она была скромной, увлечённой наукой и точно не рьяной тусовщицей: у неё даже не было лучшей подруги, в том смысле, в каком это часто понимают. Судя по рассказу свидетеля, не любила она и шумные поздние мероприятия. Вот как он описал попытку пригласить Ещенко на свой день рождения: «Последний раз мы общались в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года. До этого 1 ноября я писал ей в Контакте, приглашал на день рождения — он у меня 10 ноября. Лично видел её за неделю до этого п у неё все было обычно, она не жаловалась. 1 ноября она сказала, что возможно придёт на день рождения. 7 ноября я спрашивал уже точно, придёт она или нет. Это был вечером, после 23. Она не ответила никак. Сообщение осталось непрочитанным. Я написал ещё одно уточняющие сообщение, но его она тоже не прочитала. А уже утром 9 ноября стали появляться новости, мы пытались до неё дозвониться.

Затем в суде зачитали переписку, о которой рассказывал Крутелин. И если честно, сложно представить что-то более невинное: Ярослав 1 ноября писал, что хочет пригласить Настю на день рождение 9 или 10 ноября и спрашивал, чем она занята в этих числах.

«Приглашай, если надумаешь», — отвечала девушка. Дальше диалог шёл в шутливом тоне.

О себе Анастасия рассказывала совсем мало: друзья знали только, что она хотела продолжать заниматься наукой и в перспективе завести семью.

Затем допросили Антона Хабарова, капитана-механика ГУП «Экострой». «Наша организация занимается очисткой рек и каналов от наплавного мусора, — рассказал Хабаров. — Выходим на судне, теплоходе «Самара», по маршруту: Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, Крюков канал, Нева. Обычно матрос убирает бутылки, банки, мусор с поверхности воды…9 ноября 2019 года мы пришли на работу к 8 часам, собрались, пошли по маршруту: Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова. На пересечении канала Грибоедова и Крюкова канала, у Никольского собора подобрали мешок – такой серый, как из-под картошки, из мешковины, перевязанный белым шнуром. Это было в районе с 8:30 до 9 утра. Мешок подняли на борт — в бочку он не поместился, на палубе лежал. Потом на обеде выгрузили в Шаланду (баржу) и оставили там. В понедельник снова пришли на работу, а начальник спрашивает: ничего «такого» не находили? И говорит: надо посмотреть…

Пошли к шаланде, матрос развязал шнурок, увидел там красные пятна и сказал: «я дальше смотреть не буду», Тогда я пошёл, раскрыл мешок, в нем был ещё один, сахарный, и плотные мешки для мусора. Дальше увидел там что-то похожее на мясо. Отошёл, потом ещё подошёл, посмотрел и понял, что это тело. А потом вызвали полицию.

Его рассказ подтвердил другой матрос – Сиротченков, тот самый, кто выловил мешок с останками Анастасии Ещенко из воды и отказался туда заглядывать. «Увидели обычный мешок серого цвета, он плавал в воде. Я поднял его на борт сачком. Мешок был достаточно тяжёлый. Я не придал этому значения: бывает, дворники, чтобы не таскать тяжёлое, скидывают в воду мешки с мусором. Он мог набрать воды и от этого стать тяжелым». Свои впечатления, когда начальник попросил раскрыть мешок, Сиротченкова описывает так: «Я пошёл на шаланду осматривать тот мешок. Развязал верёвку, снял мешковину, увидел красные пятна на следующем мешке. И сказал, что дальше не буду смотреть — у меня паника. И сразу ушёл на катер, что в мешке, не видел и не спрашивал — Антон сказал, там что-то лежит. Полицию вызывал начальник».

Следующий свидетель, который и тянул историка за руку из воды, обратил внимание, что Соколов рьяно пытался прикрыть собой рюкзак с руками Анастасии Ещенко. «Он явно был не в адеквате. Сверху упал на свой рюкзак и лежит. Я обратил внимание, что есть небольшие капли крови рядом с рюкзаком. Мы начали его поднимать, а он отказывался, не хотел идти в «скорую». Потом уже перестал сопротивляться, мы его под руки повели в автомобиль — у него как будто силы в ногах не было».

Таким образом, в суде продолжают детально исследовать произошедшее в ноябре 2019 года – как за несколько дней до убийства, так и после, уже когда останки искали по всему Петербургу. Напомним, по версии следствия, доцент СПБГУ Олег Соколов четыре раза выстрелил в голову и задушил во сне свою аспирантку Анастасию Ещенко в ночь с 7 на 8 ноября. К следующей ночи он запасся спецсредствами, расчленил тело и упаковано останки, чтобы утопить их в Мойке. Из реки его и выловили – в этот момент у него в руках был рюкзак с руками девушки. Жестокое убийство Соколов называет «трагедией».