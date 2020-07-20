Численность населения Украины в период с января по май 2020 года сократилась более чем на 116 тысяч человек, сообщила в понедельник Государственная служба статистики.

«Численность населения в Украине, по оценке на 1 июня 2020 составила 41,785 миллиона человек. В течение января-мая 2020 численность населения уменьшилась на 116,7 тысячи человек», — говорится в сообщении на странице Госстата в Facebook.

По данным за аналогичный период 2019 года, население Украины составляло 42,03 миллиона человек.

В службе отметили, что существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших приходится 48 рожденных.