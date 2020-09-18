Естественная убыль населения России в январе-июле 2020 года составила 316,3 тыс. человек, увеличившись на 106,6 тыс. по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Об этом говорится в данных Росстата, опубликованных на его сайте в пятницу.

По данным ведомства, в 2019 году за семь месяцев население сократилось на 209,7 тыс. человек.

В январе-июле 2020 года родились 811,7 тыс. человек и умерли 1 млн 128 тыс.

«В январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в России отмечалось снижение числа родившихся в 78 субъектах Российской Федерации и увеличение числа умерших в 62 субъектах», — сообщили в Росстате.

В целом по стране в январе-июле 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза, тогда как в январе-июле 2019 года — в 1,2 раза, а в 41 субъекте России это превышение составило 1,5-2,4 раза.