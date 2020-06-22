Темнокожий гонщик Национальной Ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Бубба Уоллес обнаружил у себя в гараже висельную петлю, гоночная серия обещала начать немедленное расследование происшествия, сообщает CBC Sports.

Инцидент произошел в воскресенье на гонке NASCAR в штате Алабама. NASCAR сообщила, что сделает все возможное, чтобы найти виновных и «отстранить их от спорта».

«Мы злы и возмущены и очень серьезно воспринимаем этот отвратительный поступок. Как мы однозначно заявили, в NASCAR нет места расизму, и этот акт только укрепляет нашу решимость сделать спорт открытым для всех», — говорится в заявлении гоночной серии.

Уоллес сказал, что этот «отвратительный акт расизма и ненависти служит болезненным напоминанием о том, как далеко обществу предстоит пройти, чтобы проявить настойчивость в борьбе с расизмом».

Менее двух недель назад Уоллес призвал запретить «флаг Конфедерации», заявив, что ему «не место» в спорте. Впоследствии NASCAR приняла сторону темнокожего гонщика и запретила использовать на своих мероприятиях боевой флаг армии Северной Вирджинии во время Гражданской войны в США, который для многих является символом американского Юга. В преддверии гонки в Алабаме прошли неофициальные акции протеста: автомобили проезжали по дорогам недалеко от трассы с «флагом Конфедерации», также над трассой пролетел небольшой самолет с баннером «лишить финансирования NASCAR».

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter (Жизни черных важны), которое выступает против насилия в отношении чернокожего населения.