Они приблизятся к нашей планете уже в ближайшие дни.

НАСА сообщило о приближении к Земле двух «потенциально опасных астероидов»: 2016 DY30 и 2020 ME3.

Как пишет The Independent, понятие «потенциально опасный» достаточно гибкое. Оно означает, что эти небесные тела могут доставить некоторые проблемы в будущем, но не сейчас. Оба астероида, о которых сообщило космическое агентство, пройдут от Земли на расстоянии большем, чем от Земли до Луны.

Самый большой объект — астероид 2020 ME3 шириной около 170 м. Для сравнения ученые использовали крупнейшее колесо обозрения в Европе «Лондонский глаз» (высота — 135 м). Астероид в полтора раза больше этого аттракциона.

Астероиды приблизятся к Земле 24 июля.