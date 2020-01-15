Прошлый год стал самым теплым за все 140 лет наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), опубликованные на его сайте 15 января.

Средняя температура на Земле в 2019 году была на 0,95 градуса выше среднего уровня ХХ века и на 0,04 градуса выше, чем в 2016 году. Отмечается, что период с 2010 по 2019 год был самым теплым за всю историю наблюдений. Ожидается, что данная тенденция сохранится из-за рекордной концентрации парниковых газов, которые удерживают тепло в атмосфере.

Декабрь 2019 года стал вторым самым теплым месяцем после декабря 2015 года. В некоторых частях Центральной Европы, Азии, Австралии, юга Африки, Новой Зеландии, Мексики, Аляски и восточной части Южной Америки были зафиксированы рекордно высокие средние температуры.

Ранее в этот же день Всемирная метеорологическая организация назвала 2019 год вторым из самых теплых в истории метеонаблюдений, уступив место 2016 году.