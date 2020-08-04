Разработчики WhatsApp объявили о запуске новой функции, которая позволяет проверять подлинность присланных сообщений. Однако в российском сегменте Сети восприняли нововведение как усиление контроля за пользователями, пишет «Царьград».

Как сообщал «Рамблер», 4 августа WhatsApp объявил о запуске функции для проверки фейковых сообщений, присылаемых в групповых чатах.

Рядом с сообщениями, которые пересылались много раз, появляется значок лупы, нажатие на который отправляет текст в поисковик Google, чтобы пользователь мог прочитать эту информацию в других источниках и удостовериться в ее подлинности.

Возможность фактчекинга уже появилась в последних версиях WhatsApp в США, Великобритании, Испании, Бразилии, Мексике, Италии, Ирландии на устройствах под управлением iOS и Android.

Несмотря на то, что функция пока недоступна в России, российские пользователи интернета уже насторожились.