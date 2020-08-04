Разработчики WhatsApp объявили о запуске новой функции, которая позволяет проверять подлинность присланных сообщений. Однако в российском сегменте Сети восприняли нововведение как усиление контроля за пользователями, пишет «Царьград».
Как сообщал «Рамблер», 4 августа WhatsApp объявил о запуске функции для проверки фейковых сообщений, присылаемых в групповых чатах.
Рядом с сообщениями, которые пересылались много раз, появляется значок лупы, нажатие на который отправляет текст в поисковик Google, чтобы пользователь мог прочитать эту информацию в других источниках и удостовериться в ее подлинности.
Возможность фактчекинга уже появилась в последних версиях WhatsApp в США, Великобритании, Испании, Бразилии, Мексике, Италии, Ирландии на устройствах под управлением iOS и Android.
Несмотря на то, что функция пока недоступна в России, российские пользователи интернета уже насторожились.
«Ну да. Стану я всякому мессенджеру доверять больше, чем первому встречному «контакту». Я сама поищу и проверю», «Мне в жизни фейки не писали. Зачем мне эта функция?», «Лучше бы можно было привязать второй номер телефона», «Нас уже полностью контролируют», — поделились сомнениями россияне.