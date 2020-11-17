В Красноярске из-за погодных условий вновь ухудшилась экологическая ситуация. Местные жители пожаловались «Газете.Ru», что из-за смога и запаха гари они уже третий день не могут открыть окна, а во время прогулки их начинает душить кашель. В городе ввели режим «черного неба». Экологи отметили, что выбросы, из которых состоит дымка над Красноярском, способны вызывать бронхит, астму и даже онкологию.

В Красноярске ввели режим «черного неба». Так называется явление, при котором загрязняющие вещества накапливаются в воздухе, сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже третьи сутки местные жители жалуются на плотный смог и сильный запах гари. Так, за 15-16 ноября на горячую линию Минэкологии Красноярского края поступило 90 обращений.

По словам жительницы Красноярска Елены, «жуткий запах» она начала ощущать еще в пятницу.

«Особенно ночью и с четырех-пяти утра и до обеда. Если не закрыть форточки, то провоняет вся одежда в квартире и полотенца на кухне. Такое чувство, что этот смог приникает в мозг, невозможно уже. Нас травят, это настоящая газовая камера!», — пожаловалась она «Газете.Ru».

«В городе ад, дышать тяжело, — в свою очередь поделилась с «Газетой.Ru» местная жительница Анастасия Шефер. — Я сейчас уехала за город, только там можно вдохнуть полной грудью, но вчера нужно было вернуться в Красноярск — кашляла все время, вплоть до удушья. И это даже не просто запах дыма. Это невыносимая вонь».

С ней согласилась и Татьяна Елистратова: «Город находится в котловине, и когда нет ветра и стоит туман, как сейчас, воздух в нем превращается просто в густую вонючую адскую смесь. Кажется, его можно резать ножом. Сегодня ходила по улице в маске, но она не спасает — реально необходим противогаз!».

Для жителей Красноярска такое положение вещей привычно. По словам Анастасии Шефер, режим «черного неба» последние четыре года в Красноярске вводят регулярно. Алиса Серявина сообщила «Газете.Ru», что дымку над своим городом она и вовсе видит всю сознательную жизнь.

«Больше всего поражает, что при объявленном режиме «черного неба» предприятия, традиционно травящие горожан, явно не уменьшили уровень выбросов», — также заявила Татьяна Елистратова.

Между тем инженер-эколог Ольга Мусазаде в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что азот диоксида и сажа, которые и составляют большую часть смога над Красноярском, — очень опасные вещества.

«Они оказывают воздействие на дыхательную систему: возможно увеличение случаев заболевания бронхитом, астмой. Также при сжигании топлива образуется бензапирен, который в повышенных концентрациях приводит к увеличению риска развития онкологии», — отметила эксперт.

Вместе с тем в Минэкологии Красноярского края пояснили, что причиной смога является высокая влажность. Необходимо время, чтобы ситуация нормализовалась.

«В результате сложившегося метеорологического явления загрязняющие частицы скопились в приземном слое атмосферы. По прогнозам синоптиков, в среду, 18 ноября, ожидается усиление ветра. Это рассеет загрязняющие вещества, которые скопились в приземном слое», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что все выходные оперативная группа Минэкологии выезжала в разные районы города. «Инспекторы и передвижная эколаборатория оперативно реагировали на все сообщения красноярцев», — заключили в министерстве.

В то же время эколог Инна Никушкина уверена, что главная причина возникшей в Красноярске ситуации — чрезмерное для этой местности количество вредных выбросов.

«Очевидно, что существующие промышленные нормативы не учитывают особенности местности, в которой находится город, из-за чего рассеивание происходит медленно», — пояснила она «Газете.Ru». Ольга Мусазаде уточнила, что для Красноярска характерна безветренная погода.

«Зимой из-за низких температур отопление работает в усиленном режиме. В минусовые температуры также происходит замедление рассеивания вредных веществ. По выбросам наибольший вклад дают котельные, работающие на угле», — заметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Также Никушкина подчеркнула, что при возникновении опасности, как и происходит сейчас в Красноярске, количество выбросов предприятия снижают.

«Они переходят на новый режим работы, но он рассчитывается теоретически, а не экспериментально, из-за чего даже при полном соблюдении законодательства, возникают экологические риски», — сказала специалист.

Она отметила, что так или иначе Красноярск не сможет жить без промышленности и отопления, соответственно необходимо решать вопрос устаревших технологий: сжигание угля и древесины.

Ее слова подтвердила и Ольга Мусазаде. «Оптимальный вариант снижения нагрузки на атмосферу — переход на газовое отопление и использование в качестве резервного топлива — дизельное. Также необходима установка фильтров на трубы предприятий — например, золоулавливателей», — рассказала эколог.

Она также посоветовала предприятиям рассмотреть возможность увеличения высоты труб. По ее словам, благодаря этому может улучшиться скорость рассеивания вредных веществ.