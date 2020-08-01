Разница между итогами Первой и Второй мировых войн заключалась в том, что в 1919 году Версальским договором были созданы предпосылки для нового, еще более кровавого глобального конфликта, а в 1945 году на конференциях в Ялте и Потсдаме закладывалась основа механизмов мирного разрешения противоречий между странами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В субботу он возложил цветы к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов» в Москве.

«К сожалению, огромные жертвы Первой мировой войны оказались далеко не последними и не самыми масштабными в XX веке. И во многом вина за это лежит на правительствах, на лидерах стран-победительниц, прежде всего, Франции и Великобритании, которые не смогли в ходе Версальских переговоров создать надежную и стабильную систему мироустройства», — отметил Нарышкин.

По его словам, Версальский договор 1919 года создал условия для последующего активного развития в Германии реваншистских идей и прихода к власти Гитлера, а в конечном счете — для начала Второй мировой войны. А вот в конце Второй мировой войны лидеры трех стран-победительниц, «большая тройка», сумели сформировать так называемую ялтинско-потсдамскую систему мироустройства, которая «обеспечила на десятилетия относительно безопасное и стабильное развитие человеческой цивилизации», добавил Нарышкин.

«Как известно, история ничему не учит, только наказывает за невыученные уроки. У человечества есть два наглядных примера выхода из глобальных военных конфликтов — после Первой и после Второй мировой войны. И, сравнивая эти события, мы приходим к однозначному выводу о том, что стабильному, многополярному миру, где и малые, и большие страны имеют равные права, нет альтернативы», — заключил Нарышкин.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).