Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны». Об этом 28 января сообщает «РИА Новости».

«Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин», — сказал глава СВР. Таким образом, впервые спецслужба одновременно раскрыла имена ряда своих сотрудников-нелегалов.

По его словам, некоторые из названных разведчиков скончались, другие до сих пор живы. Пресс-бюро СВР позже опубликует подробности их биографии.

О планах СВР раскрыть имена разведчиков-нелегалов к своему столетнему юбилею Нарышкин рассказал в декабре на круглом столе по истории российской внешней разведки.