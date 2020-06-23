Попытки ряда стран дискредитировать основы миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны, управляются США, которые хотят создать у молодежи на Западе впечатление, что все хорошее в мире создается в Америке, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«В ряде стран предпринимаются попытки обелить фашистских подручных, умалить заслуги наших воинов-освободителей, дискредитировать основы Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Очень похоже, что эти усилия координируются из одного центра — за океаном. Их цель — создать у молодых людей на Западе впечатление, что все хорошее и в прошлом, и в настоящем якобы связано исключительно с заслугами США», — сказал Нарышкин в ходе общего собрания РИО, прошедшего во вторник в формате видеоконференции.

Он напомнил, что в ноябре будет отмечаться 75-я годовщина начала Нюрнбергского процесса. «Обозначать нашу приверженность оценкам, которые были даны нацизму судом народов, полагаю, принципиально важно», — отметил Нарышкин.

Через два дня будет отмечаться и 75-я годовщина образования системы Организации объединенных наций, добавил он.

«Выстраивая архитектуру глобального управления, лидеры «большой тройки» учли многие уроки Второй мировой войны. Как отметил в своей недавней статье президент России Владимир Путин, структура Совета безопасности ООН была разработана таким образом, чтобы сделать гарантии мира максимально конкретными и действенными, поэтому приверженность главенствующей роли ООН в международных делах — важнейший принцип современной внешней политики РФ», — сказал Нарышкин.

«Убежден, что идея многополярного мироустройства отвечает духу Ялты и этот опыт сотрудничества суверенных политических систем должен быть востребован», — добавил он.