Российское правительство дополнило перечень опасных для человека заболеваний еще одним пунктом. Если ранее список состоял из 15 болезней таких, как чума, гепатит В и С, малярия, холера, то теперь власти России добавили туда и новый коронавирус, который все стремительнее распространяется во всем мире: уже зафиксировано 14490 случаев заражения. При этом из-за болезни погибли 304 человека.

Правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень опасных заболеваний, наряду с ВИЧ и чумой. Постановление, позволяющее это сделать, подписал в воскресенье премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих… дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», — говорится в постановлении, размещенном на сайте правительства.

Перечень из 15 пунктов с различными видами заболеваний был составлен еще в 2004 году и с тех пор не изменялся. К числу болезней, представляющих опасность для окружающих, российские власти отнесли болезнь, вызываемую вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), малярию, туберкулез, сибирскую язву, холеру, чуму, гепатит В и С и другие.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе и в России.

Так, в пятницу, 31 января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России обнаружены два случая заболевания коронавирусом — в Тюменской области и Забайкальском крае. Заболевшие — граждане Китая, их отправили в больницы и изолировали.

Однако ранее китаец Ван Юньбинь, у которого нашли вирус и госпитализировали вместе с двухлетней дочкой и женой в больницу в Чите, рассказал, что узнал о своем заболевании из новостей. Произошло это потому, что местные врачи так и не показали ему результаты анализов.

Свою жалобу он записал на видео и отправил в редакцию портала «Чита.Ру». Мужчина извинился за то, что во время распространения эпидемии решил поехать на родину отдохнуть с семьей. Вместе с тем он рассказал, что у его дочери высокая температура и диарея, а он и жена кашляют.

Ван Юньбинь жалуется, что у них уже шесть раз брали кровь на анализы, из-за чего он чувствует слабость и головокружение, а у его двулетнего ребенка исколота вся ручка. Помимо этого, мужчина пожаловался на условия в российской больнице.

«Условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации. Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее», — обратил внимание гражданин КНР, указав, что в Китае в такой ситуации врач дежурил бы круглые сутки у пациента.

Узнав об обращении госпитализированного китайца, Минздрав России поручил проверить условия оказания медпомощи в читинской инфекционной больнице.

«В связи с поступлением жалобы министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице (г. Чита)», — написал замминистра здравоохранения России Олег Салагай в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что, по закону, каждый пациент имеет право на получение полной и достоверной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения.

После этого главврач больницы, в которой находится семья граждан Китая Сергей Юрчук заявил, что от госпитализированного китайца никто ничего не скрывал.

«Результаты анализов поступили в больницу 1 февраля поздно вечером, 2-го числа утром мы довели информацию до пациента», — приводит слова Юрчука РИА «Новости».

Агентство отмечает, что в настоящее время мужчина находится в изолированном медицинском боксе. Как только анализы дважды дадут отрицательный результат на коронавирус, его выпишут.

Согласно информации по состоянию распространения заболевания на 2 февраля, коронавирусом заразились 14490 человек. Всего умерли от вспышки 304 человека, 434 заболевших удалось вылечить традиционными методами.

Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря прошлого года. Вспышку этого заболевания, симптомы которого очень похожи на пневмонию, китайские власти выявили в крупном городе Ухане, в котором проживают около 11 млн граждан. после того, как вирус стал стремительно распространяться, город был закрыт на карантин, а многие страны перекрывают границу с Китаем и прекращают авиасообщение с этой страной.

Вместе с тем в Ухане находятся тысячи иностранцев. Власти России, также как и других стран, готовит эвакуацию граждан РФ, которые находятся как в самом городе, так и по всей провинции Хубэй. К этому процессу будут привлечены самолеты ВКС.

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