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Более 30 человек заразились коронавирусом в одной из больниц Абакана из-за человека, нарушившего режим самоизоляции, всего за сутки в Хакасии зарегистрированы 49 новых случаев заболевания, сообщает в своем Instagram глава региона Валентин Коновалов.

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая … 49 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Хакасии», — говорится в сообщении.

Коронавирус в больницу занес мужчина, приехавший из Москвы. По прибытии он был изолирован дома, но вскоре в нетрезвом виде получил травму и был доставлен в больницу. "При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней. В больницу он поступил без признаков респираторного заболевания", — отмечается в сообщении.

Остальные случаи заражения — семейные и служебные очаги, а также три человек из Москвы на двухнедельной самоизоляции.

Всего в республике 151 подтвержденный случай заражения коронавирусом, десять человек выздоровели.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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