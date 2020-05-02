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Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе «масочного режима» для снижения рисков распространения коронавируса, до 12 мая мера носит рекомендательный характер, после — обязательный.

«Контроль за ношением масок и респираторов (в Подмосковье — ред.) будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, которые в настоящее время обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности в регионе. Если в этот период вы не надели маску, респиратор, то вас не оштрафуют, а вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры. С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной!» — говорится в сообщении.

За нарушение правила жители Подмосковья могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП — 4000 рублей, рассказали в ведомстве.

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