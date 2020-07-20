В решении проблемы помогло спортлото

Накануне была отмеченапамятная дата. В Москве 40 лет назад открылась Олимпиада-80. В нейпринимали участие больше пяти тысяч спортсменов из нескольких десятков странмира. Они состязались больше, чем в 20 видах спорта. И участникам из Россииудалось показать блестящие результаты – первое место и 80 золотых медалей.

Сейчас многие из тех, кто40 лет назад воочию наблюдал за Олимпиадой, вспоминают: к ней тогда готовиласьвся страна. Символика популярных состязаний была буквально повсюду, пишут насайте «Первого канала».

Коллекционер ВалерийБартеньев вспоминает, все подарочные вещи дошли до нас в отличном состояниипотому, что их бережно хранили. Якобы «народ плакал» по этим предметам. Несмотряна то, что Олимпиаду-80 называли московской, она также проходила и в Минске, Киеве,Таллине и Ленинграде.

Кстати, именно петербуржские атлеты привезли из Москвы больше 50 медалей. Причем половина из них была золотом.А вот чтобы транслировать все, что происходит на состязаниях, для Олимпийских игрсоветское телевидение приобрело современное оборудование. В сам Ленинградпервый раз в жизни тогда завезли камеры, которые можно было переносить,уточняет телеканал «МИР 24».

Стоит отметить, чтоОлимпиада-80 находилась под угрозой срыва. Это мероприятие было оченьзатратным, поэтому вполне могло обрушить советскую экономику. Леонид Брежневдаже подумывал отказаться проводить международный спортивный турнир в России. Ноего убедили в том, что такое заявление негативно скажется на имидже страны. Витоге в решении финансовых вопросов очень помогло спортлото. Тогда выпускали тиражиолимпийских лотерей, указывают РИА «Новости».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что Олимпиаду-2021 проведут в полноценном формате. Игры в Токио станут символом победы над коронавирусом.