В соцсетях разгорелся ожесточенный спор

Российская фигуристка Алина Загитова, наконец, нашла время для отдыха. Спортсменка поделилась кадрами из бани, чем тут же воспользовались критики. 18-летней красавице указали на недостатки фигуры. За фигуристку вступились поклонники – на странице Алины в Инстаграм разгорелся ожесточенный спор.

На фото и видео Загитова позирует в купальнике – сначала в бане, а потом и в бассейне. Девушка плавает, задорно хохоча и взвизгивая. Подписчики фигуристки признались, что с удовольствием посмотрели кадры – даже настроение поднялось. И осадили злопыхателей, которые заявили, что фигура спортсменки не идеальна, мол, располнела (орфография и пунктуация сохранены).

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«Бодипозитивная девушка Круто не комплексовать из за фигуры!» «а что там разве есть повод для комплексов ?» «для фигуристки есть, а для девушки-студентки нет» «Такой фигурой гордиться нужно» «Смех такой заразительный» «Это было круто! То, что ты все же прыгнула Чемпионский характер! Весь вечер смотрела сториз как маленький сериал», – пишут комментаторы.

https://www.instagram.com/p/CKHRWZ9J9zf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ранее Загитову раскритиковали зрители «Ледникового периода». По мнению некоторых россиян, фигуристка в роли ведущей испортила передачу.