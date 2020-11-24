Возвращение Дмитрия Хрусталева в программу «Вечерний Ургант» было неоднозначно воспринято зрителями. Наряду с пожеланиями здоровья, телеведущий получил упреки в употреблении алкоголя и запрещенных веществ. Об этом пишет URA.RU.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Дмитрия Хрусталева госпитализировали. Позже телеведущий на своей странице в Instagram пояснил, что в больницу его отвез таксист, в машине которого он потерял сознание. Медики поместили ведущего в реанимацию и были вынуждены ввести его в состояние медикаментозной комы.
Хрусталев заявил, что причиной резкого ухудшения самочувствия стала «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».
23 ноября Хрусталев вернулся на шоу «Вечерний Ургант» и заявил, что его рано «похоронили».
«Люди видят меня на улице и крестятся. Со мной все хорошо! Спасибо, что переживали», — заявил телеведущий.
В свою очередь Иван Ургант отметил, что его коллега выглядит «слишком хорошо, для того, как о нем писали СМИ».
Комментируя выпуск на YouTube, интернет — пользователи поздравили Хрусталева с возвращением, однако отметили его худобу.
«Митька походу наркоша заядлый, что-то похудел», — написал Евгений Шаколов.
«Митька из запоя вышел. Радость-то какая», — заявил Ефстафий Шниперсонн.
А пользователь Дмитрий восхитился, как быстро Хрусталев вернулся на работу.
«Ну наша медицина дает, вчера буквально Дмитрий при смерти был в коме, а сегодня уже передачу ведет», — подчеркнул он.