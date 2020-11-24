Возвращение Дмитрия Хрусталева в программу «Вечерний Ургант» было неоднозначно воспринято зрителями. Наряду с пожеланиями здоровья, телеведущий получил упреки в употреблении алкоголя и запрещенных веществ. Об этом пишет URA.RU.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Дмитрия Хрусталева госпитализировали. Позже телеведущий на своей странице в Instagram пояснил, что в больницу его отвез таксист, в машине которого он потерял сознание. Медики поместили ведущего в реанимацию и были вынуждены ввести его в состояние медикаментозной комы.

Хрусталев заявил, что причиной резкого ухудшения самочувствия стала «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

23 ноября Хрусталев вернулся на шоу «Вечерний Ургант» и заявил, что его рано «похоронили».

«Люди видят меня на улице и крестятся. Со мной все хорошо! Спасибо, что переживали», — заявил телеведущий.

В свою очередь Иван Ургант отметил, что его коллега выглядит «слишком хорошо, для того, как о нем писали СМИ».

Комментируя выпуск на YouTube, интернет — пользователи поздравили Хрусталева с возвращением, однако отметили его худобу.

«Митька походу наркоша заядлый, что-то похудел», — написал Евгений Шаколов.

«Митька из запоя вышел. Радость-то какая», — заявил Ефстафий Шниперсонн.

А пользователь Дмитрий восхитился, как быстро Хрусталев вернулся на работу.