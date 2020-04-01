Наркологическая клиника Ростова-на-Дону имеет официальный сайт http://rehab-rostov.ru/. В этом медицинском учреждении лечат от наркомании, алкоголизма.
Данные зависимости наносят серьезный удар не только по физическому здоровью человека, но и по его психике, качеству жизни, положению в социуме.
Многие из страдающих алкоголизмом/наркоманией людей теряют работу, начинают думать только о том, где бы достать очередную «дозу».
По этой причине нельзя тянуть с обращением к специалистам. Чем раньше будет начата терапия зависимости, тем проще будет стать здоровым человеком, свободным от алкоголя и наркотиков.
Программа восстановления, типы лечения
В данном медицинском учреждении пациент может полностью пройти программу избавления от зависимости:
- Лечение от алкогольной зависимости на 1-3 стадии.
- Лечение от наркомании, токсикомании.
- Вывод из запоя, похмелья.
- Устранение абстиненции при алкогольной и наркотической зависимостях.
Все способы терапии не представляют опасности для организма и психического состояния людей. Их можно применять для пациентов различных возрастов.
В наркологической клинике используются 3 типа лечения:
- Лечение медикаментами, блокирующими пристрастие к алкоголю, наркотикам.
- Программы психотерапии, которые способствуют ликвидации пагубного пристрастия на психическом уровне. Применяются только те способы психотерапии, которые сертифицированы и одобрены мировым сообществом.
- Комбинированные способы терапии.
Медики клиники выполняют терапевтические процедуры как в стационарных условиях, так и на дому у пациентов, выезжая по требуемому адресу.
Особенно часто выезд на дом требуется пациентам в состоянии сильного опьянения, которые потеряли отчет в своих действиях. Лечиться в учреждении можно как в дневном стационаре, так и в амбулаторных условиях.
Главный плюс лечения в наркологической клинике Ростова-на-Дону заключается в персональном подходе к каждому человеку, способах терапии, подбираемых при учете возрастной категории пациента, тяжести зависимости, состояния организма.
Процент излечившихся от своей зависимости пациентов клиники – 90. Лечение в данном учреждении имеет высокую эффективность, что подтверждают отзывы тех, кто уже проходил здесь терапию.
Помните, что чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее можно будет избавиться от зависимости.