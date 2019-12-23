В случае приостановки оптовой и розничной продажи сосательной и жевательной никотиносодержащей бестабачной продукции — так называемых снюсов — потребители перейдут на обычные сигареты. Такое мнение высказал психиатр-нарколог Александр Ковтун в понедельник, 23 декабря.

«Потребители табака заменят снюс на обычные сигареты, которые не запрещены. Так что никакого значения для оздоровления людей этот запрет иметь не будет. Есть резонанс, поэтому появилось такое предложение, и оно может найти поддержку», — сказал он в эфире НСН.

Нарколог подчеркнул, что в запрете нет смысла, так как снюс не опаснее обычных сигарет.

Ранее, 23 декабря, Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрел обращение к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство, сообщает телеканал «Звезда».

Сенаторы хотят приостановить продажу снюсов до внесения изменений либо в рассматриваемый Госдумой законопроект об их запрете, либо в проект закона о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям, которые могут вступить в силу в 2020 году. Члены Совфеда полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выразила надежду, что «правительство оперативно примет постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий».