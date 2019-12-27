Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что большинство лекарств запрещено совмещать с алкоголем. Об этом он заявил в пятницу, 27 декабря, «РИА Новости».

По словам Брюна, категорически не рекомендуется после застолья принимать ацетилсалициловую кислоту («Аспирин»), поскольку она снижает свертываемость крови.

Психофармакологические и антигистаминные препараты вкупе с алкоголем могут привести к утрате контроля и расстройствам сознания, а противодиабетические — к «гипогликемической коме», уверяет главный столичный нарколог.

Также, он не советует употреблять алкоголь после препаратов, снижающих давление, из-за опасности ишемического инсульта и инфаркта.

В свою очередь, Брюн допустил «симбиоз» спиртных напитков и пищеварительных ферментных лекарств. Но и их, по словам нарколога, стоит употреблять через 2-3 часа после алкоголя.

10 декабря ученые из Китая выяснили, какие бактерии способны восстановить печень после употребления алкоголя.