Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит. Об этом 31 декабря рассказал агентству городских новостей «Москва» заведующий отделением дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.

По словам врача, разные напитки отличаются крепостью и содержанием сахара, а также качеством. В ходе вечеринки надо остановить выбор на одном напитке и не менять его, напомнил нарколог.

В этом случае снижается вероятность развития осложнений как психического, так и соматического характера. Также Кубарев развеял миф о повышении градуса при смешивании алкогольных напитков. А употребление алкоголя с газировками увеличивает риск развития панкреатита и острого холецистита, добавил специалист.

Ранее немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя. Они наиболее заметны в случае употребления спиртных напитков минимум пять дней в неделю.