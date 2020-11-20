Вытрезвители необходимо вернуть в России, причем финансовая ответственность за нахождение в них должна частично находиться и на злоупотребляющем алкоголем, считает главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

Госдума приняла в первом чтении в ноябре прошлого года законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Летом профильный комитет по федеративному устройству рассмотрел инициативу и рекомендовал принять ее во втором чтении, однако на рассмотрение палаты она не была вынесена. Ранее отмечалось, что проект предполагал вступление в силу с 1 января 2021 года.

«Государство продаёт алкоголь и даёт возможность людям употреблять его, но не заставляет, поэтому я думаю, что ответственность должна делиться пополам — что-то должно вложить в это государство, а что-то должен оплатить сам злоупотребляющий алкоголем, то есть его финансовая ответственность тоже должна быть», — сказал РИА Новости Брюн.

Он отметил, что Минздрав не имеет полномочий удерживать человека против его воли, единственное ведомство, которое может это делать — это МВД. В законе необходимо отрегулировать этот вопрос и определить, кто будет этим заниматься, пояснил Брюн.

При этом, по словам специалиста, вытрезвители необходимо вернуть, так как с их помощью удаётся спасать жизни людей.