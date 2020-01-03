Ежедневное употребление спиртного во время новогодних праздников может привести к проблемам со здоровьем и уходу в запой. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Ежедневные возлияния в течение всего отпуска или каникул — это уже «диагностический критерий» и повод обратиться к наркологу, рассказал Брюн агентству городских новостей «Москва».

При этом если человек не алкоголик, пить каждый день он в принципе не сможет, отметил врач.

Частое употребление спиртного может привести к самым разным проблемам как с внутренними органами, так и с психикой, подчеркнул Брюн. Он напомнил, что срок переработки алкоголя в организме — от трех дней до трех недель.

Ранее в январе Брюн предупредил, что употребление спиртного для избавления от похмелья смертельно опасно, и пока не переработан ранее употребленный алкоголь, добавлять новый нельзя. Привести организм в порядок помогут кефир, крепкие бульоны и капустный рассол, рассказал специалист.