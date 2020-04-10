Запрет на продажу разливного пива на фоне эпидемии коронавируса может привести лишь к увеличению числа запоев, рассказал «Известиям» президент Независимой наркологической гильдии врач-нарколог Руслан Исаев в пятницу, 10 апреля.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что власти в российских регионах ввели ограничения на продажу алкоголя в рамках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Разливное пиво законодательно запретили в Республике Крым и Оренбургской области, а руководство Липецкой области заставило владельцев закрыть пивные магазины на время действия режима самоизоляции, рассказал президент Союза участников пивной торговли (СУПТ) Николай Желагин.

По словам Руслана Исаева, научно доказано, что люди чаще уходят в запой именно на крепких спиртных напитках.

«Если человек захочет выпить, поверьте, он найдет. Будут и суррогаты, и самогон», — сказал нарколог. Он считает, что запрет на разливное пиво выглядит нелогичным.

«Как правило, сухие законы тем более резкие, не приводят к желаемому результату. Скорее алкоголь начинает идти на черный рынок, тем более сейчас повсюду идет спад услуг и торговли», — добавил Исаев.

В то же время на данный момент роста алкоголизации не наблюдается, отметил нарколог.

«Действительно были опасения, но мы не видим какого-то взрывного роста [обращений]. Может быть, на данный момент, карантин действует не так долго. Мы не знаем, что будет через две недели. Но на данный момент никакого взрывного роста алкоголизации нет», — заключил эксперт.

Ранее глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с инициативой ограничить продажу алкоголя в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев раскритиковал эту идею.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались.

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